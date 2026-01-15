Scuola, al via i lavori per il rifacimento della copertura delle Giordani di via Libia

Partiranno entro febbraio i lavori di rifacimento della copertura del plesso scolastico Giordani – Istituto Comprensivo 6 nel Quartiere San Donato-San Vitale.

L’intervento prevede lavori sulle strutture del tetto e la sostituzione del manto di copertura comprensivo della lattoneria, oltre ad alcuni interventi di consolidamento strutturale di tipo locale, con l’obiettivo di eliminare definitivamente le infiltrazioni riscontrate in questi anni, migliorare la durabilità dell’edificio e garantire condizioni più sicure per gli alunni e personale scolastico.

L’importo complessivo dell’appalto è di circa 1 milione di euro.

Gli assessori ai Lavori Pubblici Simone Borsari e alla Scuola Daniele Ara, insieme ai tecnici comunali e al Consiglio di Quartiere, hanno incontrato nei giorni scorsi famiglie e comunità scolastica, per illustrare le modalità del cantiere che garantirà la convivenza con le attività scolastiche.

L’impianto scolastico delle scuole Giordani venne costruito agli inizi degli anni ‘20 nel complesso di edificazione di case popolari e villini borghesi. L’edificio interessato è parte di un importante complesso scolastico del Quartiere San Donato-San Vitale, situato in via Mario Musolesi, in un’area compresa tra via Libia, via Scipione dal Ferro e via Sante Vincenzi.