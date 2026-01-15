Salvataggio di un capriolo ferito a Piandelagotti

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio la Polizia Provinciale di Modena è intervenuta a Piandelagotti, nel comune di Frassinoro, per recuperare un capriolo ferito e rimasto incastrato nella rete di una recinzione, con il supporto dei volontari del centro di recupero fauna selvatica “Il Pettirosso”, che si sono poi occupati di prestargli le cure necessarie.

L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha riferito di aver assistito all’aggressione dell’animale da parte di un cane, presumibilmente di razza maremmana.

Per gli agenti della polizia provinciale di Modena «quanto avvenuto conferma come gli episodi di predazione possano essere riconducibili anche a cani, e non esclusivamente alla fauna selvatica, richiamando l’attenzione sull’importanza di una corretta custodia e gestione degli animali domestici, in particolare nelle aree rurali e montane».