giovedì, 15 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseSalvataggio di un capriolo ferito a Piandelagotti





Salvataggio di un capriolo ferito a Piandelagotti

Appennino ModeneseFrassinoroModena
Tempo di lettura Less than 1 min.

Animale soccorso e affidato al centro “Il Pettirosso”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio la Polizia Provinciale di Modena è intervenuta a Piandelagotti, nel comune di Frassinoro, per recuperare un capriolo ferito e rimasto incastrato nella rete di una recinzione, con il supporto dei volontari del centro di recupero fauna selvatica “Il Pettirosso”, che si sono poi occupati di prestargli le cure necessarie.

L’intervento è stato possibile grazie alla segnalazione di un cittadino che ha riferito di aver assistito all’aggressione dell’animale da parte di un cane, presumibilmente di razza maremmana.

Per gli agenti della polizia provinciale di Modena «quanto avvenuto conferma come gli episodi di predazione possano essere riconducibili anche a cani, e non esclusivamente alla fauna selvatica, richiamando l’attenzione sull’importanza di una corretta custodia e gestione degli animali domestici, in particolare nelle aree rurali e montane».

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.