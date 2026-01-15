giovedì, 15 Gennaio 2026
Rassegna “Decalogus”: il 18 gennaio riprendono a Fiorano gli appuntamenti culturali e musicali

Fiorano
Tempo di lettura Less than 1 min.
Domenica 18 gennaio 2026, alle ore 17.00, riprendono gli appuntamenti culturali e musicali presso il Centro di via Vittorio Veneto a Fiorano Modenese, con la rassegna “10 Comandamenti – Decalogus”, dedicata alla valorizzazione del patrimonio spirituale e simbolico della tradizione cristiana.

La riflessione partirà dal terzo comandamento: “Ricordati di santificare le feste”, offrendo al pubblico un’esperienza che intreccia parola e musica.

Le voci narranti saranno di Franco Ferrari e Monica Incerti Pregreffi, che guideranno l’ascoltatore attraverso testi e suggestioni, capaci di stimolare una riflessione sul significato del tempo, della festa nella vita contemporanea.

L’accompagnamento musicale sarà curato dal Maestro Gen Llukaci al violino e Carla They all’arpa, che arricchiranno la narrazione con interventi musicali.

L’iniziativa si inserisce all’interno di un più ampio progetto culturale del CCVVV volto a promuovere momenti di incontro, ascolto e crescita condivisa, valorizzando linguaggi diversi e favorendo il dialogo tra arte, musica, pensiero, letteratura, per incontrarsi e stare bene insieme.

















