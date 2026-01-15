giovedì, 15 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, venerdì 16 gennaio 2026





Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 16 gennaio 2026

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Cielo molto nuvoloso, con foschie dense o nebbie sulle zone di pianura e nelle valli. Saranno possibili deboli piogge sul settore occidentale e precipitazioni sporadiche, anche a carattere di pioviggine, sul resto della regione nella mattina.

Temperature minime in lieve aumento, con valori attorno a 5/6 gradi. Massime pressoché stazionarie, con valori tra 8 e 10 gradi. Venti deboli variabili in pianura, tendenti a divenire settentrionali nella sera. Deboli meridionali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.