Ottimo inizio per la rassegna “La corsa di fuochi” che dimostra il forte radicamento nel territorio

“La corsa di fuochi è iniziata”. Da 13 anni, artisti e compagnie professioniste, provenienti da tutta Italia, animano gli spazi del Drama Teatro, da gennaio a dicembre, proponendo spettacoli con drammaturgia originale e un’attenzione particolare al confronto tra vecchie e nuove generazioni teatrali.

Quest’anno la rassegna è cominciata, nel secondo weekend di gennaio, dimostrando due caratteristiche fondamentali del Drama: il suo radicamento sul territorio, esplicitato nelle collaborazioni con diversi soggetti, e la varietà di proposte artistiche. Tra il 10 e l’11 gennaio, infatti, sono andate in scena due nuove produzioni targate Drama: la prima è la performance “Sogno di essere trasparente”, pensata e realizzata all’interno della mostra di Paolo Ventura “L’Oca gigante e altre meraviglie”, grazie alla collaborazione con Fondazione AGO; la seconda è l’installazione immersiva “Nodo in gola” di Gabriella Salvaterra, costruita all’interno degli spazi di OvestLab, che con 5 giorni di repliche ha registrato il tutto esaurito già dai primi giorni di gennaio. A queste si è aggiunto lo spettacolo “Trash Test” di Andrea Cosentino che ha riempito la sala del Drama Teatro riscuotendo grande successo.

«Tre luoghi diversi, tre forme d’arte differenti, circa 370 spettatori coinvolti», dice Magda Siti, direttrice artistica del Drama Teatro, «siamo molto soddisfatti di questo inizio, soprattutto perché il pubblico ha recepito molto bene la ricchezza della nostra proposta e ha capito l’operazione culturale che stiamo portando avanti da più di dieci anni. Il Drama si pone come un centro culturale a tutto tondo e non solo come teatro, è un luogo di sperimentazione per artisti e pubblici, un luogo di sosta intimamente legato a chi lo costruisce ogni giorno».

Sulla stessa linea di intervento culturale della rassegna, che si realizza con il sostegno di Regione Emilia-Romagna, Comune di Modena e Fondazione di Modena, si pone l’offerta integrata con progetti educativi rivolti al pubblico per rafforzare il legame tra spettacolo e formazione. Qui si inserisce TRE PASSI, esperienza di ascolto attivo, un ciclo di tre incontri esplorativi intorno all’arte della scena rivolti al pubblico (1 febbraio, 13 marzo e 9 aprile), a cura della drammaturga e regista Rita Frongia. Non un corso di recitazione e nemmeno un laboratorio di teatro, ma un’esperienza di ascolto attivo, di riflessione e dialogo intorno ai processi creativi dell’arte del teatro. Attraverso un approccio guidato e un cauto e piccolo “fare”, gli incontri desiderano interrogare una dimensione più intima e profonda di ciò che accade sulla scena. Tre passi come invito a stare più vicini al teatro, in quanto il pubblico è parte attiva e integrante dell’opera dal vivo.

Info e prenotazioniDrama Teatro, viale Buon Pastore 57, Modena – Tel. 059 8722717

Email segreteria@dramateatro.it – Sito www.dramateatro.it/la-corsa-di-fuochi-2026/

Fb @Drama Teatro – Ig @dramateatro