Morto l’uomo scomparso ieri sera tra Montecreto e Sestola: è rimasto vittima di un incidente stradale

Si sono concluse nella notte le operazioni di ricerca di un uomo scomparso ieri sera, 14 gennaio, poco dopo le 21:00 tra Montecreto e Sestola. L’intervento si è terminato con il ritrovamento del corpo nella mattinata di oggi, alle 03:30 circa. L’uomo, 71 anni, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale lungo la Sp324 – del Passo delle Radici a Sestola.

L’attivazione del piano di ricerca ha visto l’impiego di un dispositivo di soccorso complesso e altamente specializzato. Decisivo è stato l’intervento delle squadre droni (S.A.P.R. – Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco, giunte dai Comandi di Ferrara e Reggio Emilia. Sul posto le operazioni a terra sono state coordinate dall’UCL (unità comando locale) di Modena, supportate dagli uomini del distaccamento di Pavullo.

Grazie all’utilizzo della tecnologia “ LifeSeeker “ montata a bordo dei droni — un sistema avanzato capace di localizzare i segnali telefonici anche in zone con copertura di rete assente o limitata — gli operatori sono riusciti ad individuare con precisione la posizione del veicolo, finito fuori strada in una zona non visibile dalla carreggiata.

Alle operazioni di soccorso e recupero hanno partecipato attivamente le squadre operative dei Vigili del Fuoco territorialmente competenti, il personale del Soccorso Alpino, per il supporto in area impervia, e i Carabinieri.