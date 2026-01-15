giovedì, 15 Gennaio 2026
Modena: in monopattino a zig-zag tra le auto in sosta. Fermato, trovato con dell’hashish

Il ragazzo, minorenne, nel garage di casa ne aveva un etto

Nel pomeriggio di mercoledì 7 gennaio, nel corso di un ordinario controllo di viabilità, gli agenti della Polizia locale di Modena hanno fermato il conducente di un monopattino che avanzava in modo pericoloso, zigzagando tra le auto in sosta.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno avvertito un forte odore di hashish provenire dalla persona fermata, risultata essere minorenne. Alla richiesta di chiarimenti, il conducente ha riferito di essere un utilizzatore di sostanze stupefacenti e di detenerne una quantità per uso personale, consegnata spontaneamente agli agenti.

Dai successivi controlli è emerso che il ragazzo, sebbene minorenne, risultava già segnalato in quanto assuntore e gravato da precedenti per reati contro il patrimonio, oltre a essere destinatario di un avviso orale emesso dal Questore di Modena.

Nel corso delle fasi di contestazione, alla presenza dei genitori nel frattempo sopraggiunti sul posto, è stato richiesto di depositare il monopattino nel garage dell’abitazione, distante poche centinaia di metri. Un agente ha quindi scortato il minore fino al garage, dove, in bella vista, erano presenti un bilancino di precisione, materiale per il frazionamento e ulteriore sostanza stupefacente per un totale di oltre 100 grammi di hashish. Il minore è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, che nei giorni successivi ha proceduto alla convalida della perquisizione e dei sequestri eseguiti.

















