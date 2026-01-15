Fiere di Sant’Antonio e San Geminiano, Anva Confesercenti Modena: “Regole certe e lotta all’abusivismo”

In vista dei tradizionali appuntamenti del 17 e 31 gennaio, che vedranno il centro storico di

Modena ospitare le fiere di Sant’Antonio e San Geminiano, ANVA Confesercenti Modena

interviene per sottolineare l’importanza di questi eventi per la comunità e per la categoria

del commercio ambulante. Nonostante il valore storico e sociale delle fiere, il settore

continua a muoversi in un clima di profonda incertezza normativa che perdura da oltre un

decennio. Le imprese che operano su aree pubbliche si trovano ad affrontare una crisi

strutturale, aggravata dai timori legati alla durata delle concessioni e alla stabilità degli

investimenti effettuati.

“Le fiere di Sant’Antonio e San Geminiano rappresentano da sempre due appuntamenti

molto importanti per i nostri operatori. Tuttavia, non possiamo ignorare le criticità che

gravano sul comparto: chiediamo con forza che venga fatta chiarezza definitiva sulla durata

delle concessioni, evitando provvedimenti che ne accorcino la validità e che

penalizzerebbero chi ha investito con fiducia nel proprio lavoro” – commenta Paolo Panini,

Presidente Provinciale ANVA Confesercenti Modena.

“Parallelamente alla tutela normativa, chiediamo alle autorità un impegno straordinario nel

controllo del territorio durante le giornate fieristiche. È essenziale contrastare ogni forma di

abusivismo e la vendita di merce contraffatta per garantire una concorrenza leale. Chi

partecipa regolarmente a questi eventi sostiene costi significativi per suolo pubblico, energia

e logistica; è un dovere istituzionale tutelare le imprese regolari da fenomeni distorsivi che

danneggiano l’intero mercato e i consumatori” – aggiunge Panini.

ANVA Confesercenti Modena ribadisce che il rispetto delle regole è una condizione

imprescindibile per il successo delle manifestazioni. L’associazione auspica un intervento

coordinato delle forze dell’ordine per mantenere un ambiente commerciale sereno,

prevenendo tensioni tra gli operatori e garantendo la massima trasparenza durante le due

giornate di festa.