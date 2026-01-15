giovedì, 15 Gennaio 2026
Castelnuovo, camminata lungo le mura per scoprire com’era il paese mille anni fa

Proseguono le iniziative per celebrare il millenario dell’abitato di Castelnuovo Rangone. Domenica 18 gennaio dalle 15 lo storico locale Marco Gibellini accompagna alla scoperta di com’era Castelnuovo mille anni fa, in una passeggiata guidata lungo le mura cittadine, per osservare il paese di oggi con gli occhi del passato. L’appuntamento si rinnoverà domenica 15 febbraio, sempre alle 15, in compagnia di Marco Gibellini.

Le visite sono gratuite e per partecipare è necessario prenotarsi presso la biblioteca Luis Sepùlveda, all’indirizzo mail biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it, oppure chiamando il numero 059-534874 o inviando un messaggio Whatsapp al 335-1817943.

 

















