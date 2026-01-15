giovedì, 15 Gennaio 2026
Carabiniere aggredito a Bologna durante un controllo in zona universitaria. Un arresto

I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 25enne gambiano, senza fissa dimora e disoccupato, per resistenza a un pubblico ufficiale e lesione personale. L’arresto è stato eseguito durante un servizio antidroga che i militari stavano effettuando in zona universitaria.

Alla vista dei militari che si stavano avvicinando per identificarlo, il 25enne è fuggito. Raggiunto in via S. Sigismondo, il giovane ha tentato di dileguarsi prendendo a calci, pugni e morsi un Carabiniere che è rimasto ferito. Sottoposto a una perquisizione personale, il 25enne è stato trovato in possesso di 4 grammi circa tra hashish e marijuana. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il giovane è stato arrestato e tradotto in Tribunale in attesa del giudizio direttissimo, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna.

L’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 25enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. Il militare ferito è stato soccorso e medicato dai sanitari del Pronto Soccorso del Policlinico Sant’Orsola Malpighi.

 

















