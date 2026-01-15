BIS Appennino, riparte il Tour dei Territori: a Vergato il 24 gennaio evento dedicato ai giovani, al lavoro e all’imprenditorialità

Il 2026 si apre con una nuova tappa del Tour dei Territori, l’iniziativa che porta tra i Comuni dell’Appennino bolognese i servizi degli Sportelli di Bologna Innovation Square attivi in Appennino: Vivere e Lavorare in Appennino, Imprenditoria e Green per le Imprese.

La prima tappa dell’anno è in programma a Vergato: l’appuntamento è per sabato 24 gennaio, dalle 11 alle 12.30, presso l’Aula Magna dell’IIS Fantini, con l’evento “UNA MONTAGNA DI FUTURO. Percorsi, idee e opportunità per orientarti tra lavoro e imprenditorialità in Appennino”.

Promossa da BIS – Bologna Innovation Square e Insieme per il lavoro – servizio gratuito per l’accompagnamento al lavoro promosso da Città metropolitana, Comune e Arcidiocesi di Bologna, con la partecipazione della Regione Emilia-Romagna – in collaborazione con il Comune di Vergato, l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese e l’IIS Fantini di Vergato, l’iniziativa nasce per dialogare con le nuove generazioni e offrire strumenti concreti per costruire il proprio futuro professionale sul territorio.

L’evento coinvolge direttamente le scuole secondarie del territorio e conferma l’impegno della Città metropolitana di Bologna nel rafforzare le politiche di orientamento, accompagnamento al lavoro e valorizzazione delle opportunità dell’Appennino bolognese, con un’attenzione particolare al target giovane e alle scelte che ragazze e ragazzi sono chiamati a compiere al termine del percorso scolastico.

Il programma prevede i saluti istituzionali di Paola Sarti, assessora del Comune di Vergato, e Chiara Ronchetti, consigliera comunale, seguiti dalla presentazione degli Sportelli di BIS attivi in Appennino e del servizio Insieme per il lavoro, a cura dei referenti territoriali.

Cuore dell’incontro sarà un momento di dialogo e confronto con realtà ed esperienze già attive sul territorio, chiamate a portare testimonianze dirette e percorsi di ispirazione per i giovani: Artemilland B&B, per il settore del turismo sostenibile e dell’azienda agricola; Indici Opponibili, per l’ambito del design e della comunicazione; Retrogusto di Vergato e Trattoria Da Noi – Vergato, per il settore della ristorazione e del commercio locale.

Attraverso il racconto di esperienze concrete, l’iniziativa intende mostrare come sia possibile studiare, lavorare e fare impresa in Appennino, valorizzando competenze, risorse locali e nuove prospettive di sviluppo.

A completamento della tappa di Vergato, nei giorni 27, 28 e 29 gennaio gli Sportelli Vivere e Lavorare in Appennino, Imprenditoria e Green per le Imprese saranno attivi – su appuntamento – presso la sede del Comune di Vergato, a disposizione di chiunque necessiti di informazioni o di un accompagnamento dedicato per avviare un progetto di vita o d’impresa in Appennino, rilanciare la propria attività o renderla più sostenibile.

Successivamente, nel mese di febbraio, verrà calendarizzato un ciclo di quattro incontri rivolto a giovani del territorio e pensato per supportare la ricerca attiva del lavoro. Il percorso, realizzato da Insieme per il lavoro in collaborazione con Associazione Namo APS, offrirà strumenti pratici per orientarsi, valorizzare le proprie competenze e costruire una strategia efficace di inserimento lavorativo. La partecipazione è a numero chiuso.

Il Tour dei Territori proseguirà nei prossimi mesi con nuove tappe nei Comuni dell’Appennino bolognese, confermando il ruolo degli Sportelli come presidio stabile di orientamento, accompagnamento e supporto allo sviluppo locale.