Al via domenica al Boiardo di Scandiano la rassegna dedicata a bambini e famiglie

Al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano domenica 18 gennaio alle ore 16 con lo spettacolo I bestiolini di Gek Tessaro prende il via la rassegna dedicata a bambini e famiglie.

Uno spettacolo che mescola rime, risate e timori, in cui Gek Tessaro, partendo dal suo libro omonimo edito da Panini, porta in scena “I Bestiolini”. In un prato che sembra vuoto, tra l’erba, si svelano tante piccole vite: insetti e altri abitanti del prato. La narrazione, arricchita dalla lavagna luminosa, è allegra, giocosa e tenera, con una semplicità che la rende perfetta per un pubblico di tutte le età, a partire dai 3 anni.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Cinema Teatro Boiardo Via XXV aprile, 3 – 42019 Scandiano

Biglietti

Adulto 7€ – Bambino 6€ – con Family&Friends Pass Sciroppo di Teatro® 3€