Al Dadà la proiezione di “Castelfrancheide”

Castelfranco Emilia
L’ultima fatica di Giovanni Boccaletti è un omaggio agli ottocento anni della Città di Castelfranco Emilia

In occasione delle celebrazioni per l’ottocentesimo anniversario della fondazione della Città di Castelfranco Emilia, l’Amministrazione Comunale di Castelfranco Emilia e la compagnia “Teatranti a km zero” hanno organizzato un momento speciale: la proiezione, in prima visione, del film “Castelfrancheide”. L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio, alle ore 21, presso il Teatro Dadà. La pellicola, ultima fatica del regista Giovanni Boccaletti, vede la partecipazione di un ampio cast locale, oltre alla partecipazione straordinaria di Giovanni Gargano. Il film rappresenta un omaggio artistico alla storia e all’identità della comunità castelfranchese: alla base, l’unione tra l’espressione cinematografica e lo spirito del territorio. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Al termine della proiezione è previsto un incontro, con rinfresco, insieme agli artisti.

«Celebrare gli ottocento anni della nostra Città significa anche dare spazio alla creatività e al talento di chi vive e respira il nostro territorio ogni giorno. La proiezione di “Castelfrancheide” è dunque un momento di aggregazione fondamentale per riscoprire le nostre radici attraverso il linguaggio universale del cinema. Sostenere produzioni artistiche locali come questa è una priorità per la nostra Amministrazione, poiché valorizza il patrimonio umano e artistico di Castelfranco Emilia», commenta il sindaco Giovanni Gargano.

















