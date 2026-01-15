49esima edizione del Carnevale ad Ozzano dell’Emilia domenica 1 febbraio

Ozzano dell’Emilia si prepara alla 49esima edizione del Carnevale che si svolgerà domenica 1 febbraio 2026, a partire dalle ore 14 in Piazza Allende dove colori, musica e fantasia daranno vita a un pomeriggio per coinvolgere tutti, dai più grandi ai più piccoli. Il Carnevale rappresenta da sempre un momento dove il divertimento si mescola alla creatività per stupire con bellissime maschere e vivere la magia di un evento che unisce generazioni diverse.

Anche quest’anno Ozzano rinnova questa tradizione con la presenza di truccabimbi, luna park e giostre, attrazioni e bancarelle con leccornie di ogni genere per rendere la giornata un momento di festa.

Nel corso del pomeriggio si terrà una breve sfilata in maschera, seguita dal tradizionale Concorso per la Maschera più Bella e Originale: un appuntamento che ogni anno sorprende per la creatività dei partecipanti. Il concorso è aperto a:

persone singole

famiglie

associazioni

gruppi di amici

Le iscrizioni sono aperte e per partecipare è sufficiente inviare una mail a comunicazione@prolocozzano.it.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano mettersi in gioco.

“Il Carnevale a Ozzano dell’Emilia è un appuntamento atteso, che porta un’ondata di entusiasmo, creatività e divertimento e in grado di coinvolgere famiglie, bambini, associazioni e tanti cittadini – spiega l’assessore alla Cultura del Comune di Ozzano dell’Emilia, Matteo Di Oto – La 49esima edizione rappresenta un traguardo importante e testimonia la vitalità di una tradizione che continua a rinnovarsi grazie all’impegno della nostra Proloco. Aspettiamo tutti per un pomeriggio all’insegna del divertimento”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Ozzano dell’Emilia, con il patrocinio del Comune.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.