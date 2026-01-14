Siglata una nuova joint venture tra Kerakoll e Cementeria Costantinopoli

È stato siglato l’accordo vincolante tra Kerakoll S.p.A. e Cementeria Costantinopoli S.r.l per la costituzione di una nuova joint venture.

L’obiettivo primario della partnership – che vedrà Kerakoll partecipare con una quota di maggioranza – è lo sviluppo di materiali innovativi e sostenibili per le costruzioni e prevede la realizzazione di un impianto produttivo nell’area industriale di San Nicola di Melfi (PZ).

Kerakoll e Cementeria Costantinopoli, entrambe di proprietà familiare, condividono una visione imprenditoriale di lungo periodo, che pone la sostenibilità al centro delle rispettive strategie di sviluppo, puntando alla creazione di valore per le aziende, per le persone che ne fanno parte e per le comunità in cui operano.

Il nuovo impianto servirà in particolare il mercato del Sud Italia che, già da alcuni anni, sta evidenziando una richiesta sempre crescente di prodotti e soluzioni sostenibili di alta qualità.

La partnership tra Kerakoll e Costantinopoli avrà, inoltre, ricadute sociali, occupazionali ed economiche per il territorio: in particolare, la joint venture prevede di portare a regime l’assunzione in organico di circa 40 persone.

“Questo investimento conferma la volontà del Gruppo Kerakoll di continuare a crescere in Italia e rappresenta un ulteriore passo avanti nella nostra strategia di decarbonizzazione, in continuità con la recente acquisizione della società olandese Caltra, specializzata nella realizzazione di soluzioni per materiali a basse emissioni di CO2”, ha dichiarato Fabio Sghedoni, Vice Presidente Esecutivo di Kerakoll Group. “Abbiamo trovato nella famiglia Rabasco degli imprenditori, ma soprattutto delle persone con cui condividiamo valori e visione rispetto alle sfide e alle opportunità che caratterizzano il settore delle costruzioni in questa fase storica”.

Claudio Rabasco, Presidente di Cementeria Costantinopoli, ha commentato: “Questa partnership nasce dalla volontà di unire due realtà imprenditoriali che condividono valori e visione. Le sinergie tra le nostre aziende e tra le nostre famiglie rappresentano un patrimonio prezioso, che ci permette di affrontare insieme le sfide del settore e di cogliere nuove opportunità di crescita. Con Kerakoll abbiamo trovato non solo un partner industriale di grande competenza, ma anche una proprietà con cui condividiamo la stessa attenzione alla sostenibilità, alle persone e al territorio. Siamo certi che questa collaborazione porterà benefici concreti e duraturi”.

L’operazione è soggetta al rilascio delle usuali autorizzazioni formali e verrà perfezionata nei prossimi mesi.