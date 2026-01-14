La Riserva naturale delle Salse di Nirano, a Fiorano Modenese, conferma anche nel 2025 il proprio ruolo di presidio ambientale, educativo e culturale del territorio, ponendo le basi per il consolidamento e lo sviluppo delle attività nei prossimi anni.

Tra febbraio e novembre 2025 i gestori delle attività, Ecosapiens e La lumaca, insieme al Comune hanno proposto 41 iniziative gratuite per grandi e piccoli, rivolte alla cittadinanza e ai visitatori per fare conoscere e valorizzare le peculiarità naturalistiche della Riserva. In particolare sono state realizzate: 10 visite guidate gratuite, la prima domenica di ogni mese, condotte da Guide Ambientali Escursionistiche, dedicate alla scoperta dei vulcani di fango; 31 laboratori ludico-didattici rivolti a famiglie, bambini e adulti, con attività che hanno spaziato dall’educazione naturalistica al riciclo creativo, fino a esperienze di benessere in natura. Diverse attività sono state realizzate in collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale, CAI Sassuolo e Gruppo Ecologico Fioranese (GEFi).

Significativa poi la partecipazione agli eventi di punta del calendario annuale della Riserva, come “Parchi e Riserve tra le Stelle”, che, in agosto, ha registrato un boom di presenze con 310 partecipanti.

Nel corso dell’anno la gestione delle attività della Riserva ha visto la proroga del bando per il periodo gennaio–giugno 2025 e il successivo affidamento diretto fino a novembre, al fine di garantire la continuità nelle attività di accoglienza, educazione ambientale e promozione del territorio.

A breve il Comune di Fiorano Modenese aprirà un bando pubblico per la gestione nei prossimi anni.

Pur registrando una diminuzione delle presenze complessive nelle attività dei fine settimana rispetto al 2024, e anche nelle proposte rivolte a scuole, centri estivi e di gruppi organizzati, continuano i segnali positivi di interesse verso le attività educative e di visita proposte dalla Riserva, a inizio dicembre 2025 sono già state raccolte 630 prenotazioni per il 2026, concentrate principalmente nei mesi di aprile e maggio.

Ecosapiens e La lumaca nel 2025 hanno assicurato anche l’apertura gratuita dell’Ecomuseo di Ca’ Rossa nelle 50 domeniche e giorni festivi dell’anno, con servizi di reception, accoglienza al pubblico, sorveglianza, custodia e pulizia ordinaria degli spazi interni ed esterni. Mentre le aperture del centro visite Cà Tassi sono state gestite dalle GEFi.

Lo scorso anno, infine, sono proseguite le attività di promozione della Riserva anche attraverso strumenti informativi e canali digitali. In particolare la pagina Facebook ha raggiunto 4.319 follower, con un incremento del 3% rispetto a dicembre 2024; il profilo Instagram @salsenirano, aperto a fine maggio scorso, è passato da 280 a 376 followers (+34%), mentre la newsletter ha mantenuto un tasso medio di apertura fino all’80%.

“Nel 2026 continueremo a lavorare per garantire visite ed eventi sempre più interessanti e attraenti: le costanti presenze dei visitatori e delle scuole e, soprattutto, l’incremento della visibilità sui social network saranno il punto di partenza per una nuova stagione all’insegna del turismo lento, sostenibile e internazionale” – dichiara l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiorano Modenese, Luca Busani.

Per informazioni è possibile scrivere alla mail salse.nirano@fiorano.it o chiamare i numeri 0522 343238 e 342 8677118