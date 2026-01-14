Reggio Emilia, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale viene trovato di notte all’interno di una sala giochi

otNella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 gennaio, intorno alle 03:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi notturni di pattugliamento del territorio, hanno proceduto al controllo di una sala giochi di via della Costituzione, noto luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati.

All’interno veniva rintracciato un soggetto che, mostrandosi per nulla collaborativo con i poliziotti della Questura reggiana, era sprovvisto di qualsivoglia documento di identità o altro elemento utile alla sua identificazione.

Nonostante ciò, gli agenti della Polizia di Stato, al termine di accertamenti più approfonditi, riuscivano ad identificare il soggetto per un 39enne campano, pregiudicato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di Reggio Emilia e l’obbligo di permanenza nella propria abitazione nelle ore serali e notturne.

In virtù di ciò l’uomo veniva accompagnato presso i locali della Questura di Reggio Emilia dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, è stato arrestato per la violazione della misura cui è sottoposto e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.