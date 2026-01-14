Reggio Emilia: nell’auto 12 kg di cocaina. Arrestato un cittadino domenicano di 34 anni

Un ingente carico di cocaina, suddiviso in dieci panetti per un peso complessivo di oltre 12 chili, è stato intercettato e sequestrato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile. Lo stupefacente viaggiava a bordo di un’auto con targa straniera, abilmente occultato in un vano ricavato artificialmente nella parte inferiore del veicolo.

I fatti risalgono alla serata di ieri 13 gennaio poco dopo le 20.30, quando un equipaggio della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, impegnato in un normale servizio di controllo del territorio, ha fermato un’autovettura con targa spagnola che percorreva via Giordano Bruno a Reggio Emilia. Alla guida del mezzo si trovava un cittadino domenicano di 34 anni, residente in Spagna. Fin dai primi istanti l’uomo ha manifestato un nervosismo ingiustificato e non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili circa la sua presenza nel capoluogo reggiano. L’atteggiamento sospetto e l’incongruenza delle risposte hanno spinto i militari ad approfondire il controllo, accompagnando conducente e veicolo presso la caserma di corso Cairoli.

Mentre la perquisizione personale non ha dato esito, l’ispezione minuziosa dell’autovettura ha rivelato un’anomalia strutturale: nella parte inferiore del mezzo i Carabinieri hanno notato un vano anomalo fissato con viti, non previsto dalla casa costruttrice. Una volta rimossa la copertura protettiva, i militari hanno scoperto un doppiofondo professionale progettato specificamente per il trasporto di materiale illecito. All’interno erano stipati 10 panetti di sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso di oltre 12 chili. L’ingente quantitativo di droga, che se immesso sul mercato avrebbe fruttato centinaia di migliaia di euro, è stato immediatamente posto sotto sequestro penale unitamente all’autovettura utilizzata per il trasporto.

A fronte degli evidenti elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di detenzione ai fini di spaccio, il 34enne è stato dichiarato in stato di arresto e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia per la convalida del provvedimento. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.