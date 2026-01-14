Otto nuovi giochi installati nei parchi cittadini di Maranello

Si è conclusa nei giorni scorsi l’installazione di otto nuovi giochi: di questi, tre sono stati collocati in parchi pubblici di Maranello e altri cinque in aree verdi delle frazioni.

Più nel dettaglio, l’Amministrazione comunale ha acquistato una ‘torretta’ e un ‘pinco panco’ per il Parco degli Artisti (Via Vittorio Veneto), un gioco a molla per il Parco dei Mari (Via Mediterraneo), un’altalena per il Parco delle Querce a Pozza, una ‘torretta’ per il Parco dei Fiumi a Gorzano, un gioco a molla, un’altalena e una ‘torretta’ per il Parco di Via Fondo Val Grizzaga a Fogliano.

“Le spese sostenute per questi interventi – spiega la Vicesindaca Chiara Ferrari, Assessora ai Lavori pubblici – rientrano nel budget stanziato per il 2025 e relativo al rinnovo dei giochi nei nostri parchi. Abbiamo investito su tutto il territorio comunale, con un’attenzione particolare per le frazioni e per le aree verdi di dimensioni più ridotte, così da distribuire l’investimento in modo più capillare. Nel 2026 andremo a installare nuovi giochi anche in altri parchi pubblici, come sempre cercando di integrare le richieste dei cittadini con le nostre valutazioni, comunque legate anche alle risorse disponibili. In molti casi, infatti, prima di acquistare i nuovi giochi abbiamo recepito le indicazioni dei residenti e il loro apprezzamento ci è stato confermato in questi giorni da diverse famiglie che frequentano i parchi in cui siamo intervenuti”.