Nicola Piovani protagonista in Duomo per il Concerto di San Geminiano

Sarà Nicola Piovani il protagonista del tradizionale Concerto di San Geminiano per l’anno 2026. L’appuntamento, promosso anche quest’anno da Fondazione di Modena in occasione della festa del Santo Patrono, vedrà la presenza dell’acclamato pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più autorevoli del panorama internazionale, Premio Oscar per la colonna sonora de La vita è bella.

Piovani si esibirà in Duomo il 25 gennaio alle ore 20.30, accompagnato dalla sua orchestra, con Note a margine, racconto musicale tra cinema, teatro e memoria. Un racconto autobiografico in cui il Maestro ripercorre oltre quarant’anni di carriera, evocando incontri e collaborazioni che hanno segnato il suo percorso artistico alternando aneddoti, riflessioni e brani eseguiti dal vivo.

Accanto a Nicola Piovani al pianoforte, in Duomo si esibiranno Marina Cesari al sax, Marco Loddo al contrabbasso e Vittorino Naso alle percussioni, in un dialogo musicale essenziale e raffinato, pensato per valorizzare l’ascolto e l’intimità del luogo.

Nicola Piovani ha legato il suo nome ad alcune delle pagine più significative del cinema e del teatro italiani ed europei. Ha collaborato con registi come Federico Fellini, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, i fratelli Taviani, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore e Roberto Benigni, firmando oltre cento colonne sonore. Accanto all’attività cinematografica, ha sviluppato un intenso percorso teatrale e concertistico, dando vita a spettacoli originali in cui musica e parola si intrecciano in una forma narrativa personale e riconoscibile. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, oltre al Premio Oscar, numerosi riconoscimenti nazionali e internazionali ed è stato nominato Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres dal Ministero della Cultura francese.

Il Concerto di San Geminiano rappresenta per la città un momento di incontro tra musica, patrimonio e comunità, inserendosi nella tradizione delle iniziative culturali che Fondazione di Modena promuove in occasione delle celebrazioni del Patrono, con l’obiettivo di rendere accessibili esperienze artistiche di alto profilo in contesti simbolici. Promosso da Fondazione di Modena, con il sostegno della Camera di Commercio di Modena, BPER Banca, UniCredit e Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, con il patrocinio del Comune di Modena e l’organizzazione di MOmenti, l’evento sarà presentato dalla giornalista Federica Galli.

Accanto alla dimensione culturale, il Concerto di San Geminiano è accompagnato da un’iniziativa di solidarietà. In occasione dell’evento sarà possibile destinare il proprio aiuto al progetto annunciato a fine settembre 2025 dalla Conferenza Episcopale Italiana per l’apertura di un ospedale a Gaza, in collaborazione con il Patriarcato Latino di Gerusalemme. Un’iniziativa nata per rispondere alla grave emergenza sanitaria che colpisce la popolazione civile, in un contesto segnato da conflitto, crisi umanitaria e collasso delle strutture sanitarie locali. Il progetto, anticipato dal cardinale Matteo Zuppi nel corso di una visita in Terra Santa e inserito nel più ampio appello per un “presidio a Gaza”, rappresenta un impegno concreto della Chiesa italiana nel mobilitare risorse e competenze a sostegno delle comunità più colpite, rafforzando un segno di vicinanza e solidarietà verso la Terra Santa.

L’ingresso al concerto è gratuito, con biglietto. I biglietti gratuiti saranno disponibili presso il book shop dei Musei del Duomo, a partire da martedì 20 gennaio. Ogni persona potrà ritirare un massimo di due biglietti. La distribuzione avverrà nei seguenti orari di apertura: dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 14 e dalle 15 alle 18.