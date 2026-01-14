Modena: trovati con motorino rubato si danno alla fuga, inseguiti dalla Polizia locale

Nel pomeriggio di giovedì scorso, 8 gennaio, durante un ordinario controllo di viabilità, gli agenti della Polizia locale di Modena hanno notato due persone intente ad armeggiare sull’accensione di un motorino in sosta, privo di targa. All’avvicinarsi della pattuglia, i due si sono dati alla fuga in direzioni diverse.

Uno dei due è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro è stato bloccato dagli agenti dopo un breve inseguimento a piedi. Durante la fuga, la persona fermata ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro in plastica, immediatamente recuperato dagli agenti.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo era privo di documenti di identità, non in regola con le norme relative alla presenza sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio. All’interno dell’involucro recuperato è stata rinvenuta della cocaina. Lo stupefacente è stato quindi posto sotto sequestro, successivamente convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena.

La proprietaria del veicolo che i due stavano manomettendo, rintracciata telefonicamente, ha riferito che il mezzo era in uso al figlio, studente fuori sede. In seguito alle indagini è stato appurato che il motorino, lasciato in sosta dall’utilizzatore presso la stazione ferroviaria di Castelfranco Emilia prima delle festività natalizie, era stato rubato. La proprietaria ha quindi sporto querela presso il Comando della Polizia locale, rientrando in possesso del veicolo. La persona fermata è stata denunciata per il possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e per la ricettazione del mezzo.