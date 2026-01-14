Genitori e figli alleati sul web: a Reggiolo parte “Ready Player One 2”

Come gestire l’arrivo del primo smartphone? Quali sono i rischi reali della rete e come concordare regole condivise tra genitori e figli senza scivolare nel conflitto? A queste e altre domande risponderà “Ready Player One 2 – I patti digitali!”, un ciclo di incontri promosso da Factory Education e dal Centro per le Famiglie Bassa Reggiana per promuovere il benessere digitale all’interno del nucleo familiare.

Il percorso, pensato specificamente per genitori e figli insieme, con età consigliata dei ragazzi tra i 10 e i 12 anni (5ª scuola primaria, 1ª e 2ª secondaria), si pone l’obiettivo di costruire un “patto” educativo che permetta di affrontare le sfide tecnologiche con consapevolezza e responsabilità.

IL CALENDARIO DEGLI APPUNTAMENTI

Gli incontri si terranno tutti presso la sede di Factory, in viale IV Novembre 15 a Reggiolo, con inizio alle ore 18:30. Le date in programma sono:

19 Gennaio 2026

26 Gennaio 2026

2 Febbraio 2026

9 Febbraio 2026

UN CONFRONTO GUIDATO DA ESPERTI

Il valore dell’iniziativa risiede nel dialogo diretto con figure professionali specializzate: una psicologa del Centro per le Famiglie e un educatore di Factory Education accompagneranno i partecipanti nell’analisi di temi cruciali, quali la gestione dei device, le opportunità del digitale e la gestione del confronto con i coetanei e le scelte delle altre famiglie.

La partecipazione al percorso è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Gli organizzatori invitano caldamente le famiglie a coinvolgere anche amici e conoscenti, sottolineando l’importanza del fare rete su tematiche così attuali.

Per informazioni e iscrizioni: cell. 335 1415137; e-mail: centrofamiglie@asbr.it