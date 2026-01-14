Domenica 1 febbraio torna il Carnevale in Piazza a Carpi

Domenica 1 febbraio torna il Carnevale in Piazza, la grande festa dedicata soprattutto a bambini e bambine con la sfilata dei carri allegorici e delle maschere, musica e lo sproloquio di Mostardino.

Il programma della manifestazione, organizzata dall’associazione Bambininfesta, con il contributo del Comune di Carpi, è stato presentato questa mattina, mercoledì 14 gennaio, con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato l’assessora agli Eventi del Comune di Carpi Paola Poletti, Barbara Pederielli, presidente dell’associazione Bambininfesta, Angela Bassoli, presidente della compagnia dialettale La Vintarola.

Al Carnevale in Piazza partecipano 38 scuole del territorio, dai nidi alle primarie: 26 scuole prenderanno parte alla sfilata mentre la scuola dell’infanzia Berengario sta realizzando un carro allegorico. Altri carri saranno realizzati dall’associazione Bambininfesta e dall’associazione I Giganti.

A dare il via al pomeriggio, alle 14,30, la discesa dalla Torre dell’orologio del Battaglione Estense che con lo spettacolo danzante apre la sfilata che animerà il centro storico fino al tardo pomeriggio. La giornata sarà accompagnata da musica e animazione di artisti di strada. Non mancherà Mostardino, la maschera del Carnevale di Carpi, che proporrà il suo sproloquio alle 17.30, dal balcone del Municipio. A interpretarlo sarà l’attore Guido Grazzi, della Vintarola. Nel corso del pomeriggio si potrà partecipare anche alla sottoscrizione interna a premi il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di materiali e attrezzature per le scuole partecipanti.

La compagnia La Vintarola, sempre con protagonista Mostardino, presenta anche la commedia “A me i òoc” in Teatro Comunale il 12 febbraio, giovedì grasso, alle 20.30. I biglietti dello spettacolo sono in vendita alla Biglietteria del Teatro e online, sul circuito Vivaticket. Anche in questo caso, il ricavato sarà devoluto alle scuole partecipanti.

“Dopo il successo dell’anno scorso, il Carnevale in Piazza si conferma un momento di festa e di divertimento per tutta la comunità, a partire dai più piccoli”, dichiara l’assessora agli Eventi Paola Poletti. L’ appuntamento, prosegue, “negli anni è tornato a crescere grazie al lavoro delle associazioni, delle scuole, delle famiglie che insieme hanno scelto di investire sul significato tradizionale ma anche sociale di questa manifestazione. Ringrazio associazioni, scuole, volontari, le attrici e gli attori della Vintarola, diretta da Paolo Di Nita, e tutte le realtà coinvolte per l’impegno e la passione con cui rendono possibile questa giornata. Vi aspettiamo in piazza domenica 1 febbraio per festeggiare insieme questa tradizione che continua a rinnovarsi”.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 1 marzo.