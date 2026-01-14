giovedì, 15 Gennaio 2026
Cordoglio per la morte di Luciano Manzalini

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
“Luciano Manzalini è stato un artista eclettico e una presenza importante a Bologna che lascia un grande vuoto in città. Dotato di un umorismo surreale, sottile e raffinato, da vero uomo di spettacolo ha saputo spaziare dal cinema al teatro, alla televisione, segnando gli anni d’oro del cabaret bolognese e nazionale con gli straordinari Gemelli Ruggeri, in coppia con Eraldo Turra. Ai suoi cari va il nostro più sincero affetto; ricordarlo per noi sarà tornare inevitabilmente a sorridere, pensando agli infiniti sketch e alle risate che ha saputo donarci, vera e preziosa eredità che lascia un grande comico”.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo ricordano così Luciano Manzalini, il ”magro” dei Gemelli Ruggeri, scomparso ieri dopo una malattia. Manzalini, nato l’1 gennaio, da poco aveva compiuto 74 anni.

















Redazione 1

