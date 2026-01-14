Cordoglio per la morte di Luciano Manzalini

“Luciano Manzalini è stato un artista eclettico e una presenza importante a Bologna che lascia un grande vuoto in città. Dotato di un umorismo surreale, sottile e raffinato, da vero uomo di spettacolo ha saputo spaziare dal cinema al teatro, alla televisione, segnando gli anni d’oro del cabaret bolognese e nazionale con gli straordinari Gemelli Ruggeri, in coppia con Eraldo Turra. Ai suoi cari va il nostro più sincero affetto; ricordarlo per noi sarà tornare inevitabilmente a sorridere, pensando agli infiniti sketch e alle risate che ha saputo donarci, vera e preziosa eredità che lascia un grande comico”.

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore e l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo ricordano così Luciano Manzalini, il ”magro” dei Gemelli Ruggeri, scomparso ieri dopo una malattia. Manzalini, nato l’1 gennaio, da poco aveva compiuto 74 anni.