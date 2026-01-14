Camposanto, obbligo di dimora per un 27enne gravemente indiziato di tentato incendio doloso

Oggi, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di

residenza e della permanenza domiciliare notturna dalle ore 22.00 alle ore 06.00, emessa

dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo, di 27 anni, di origine rumena, gravemente indiziato del delitto di tentato incendio doloso.

L’indagine è iniziata con l’intervento congiunto dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di San Felice sul Panaro avvenuto la notte del 18 ottobre 2025 presso una carrozzeria di Camposanto in occasione dell’incendio che aveva causato il danneggiamento del motore elettrico del cancello carraio e di una porzione della recinzione con il rinvenimento di tracce di liquido infiammabile.

Sulla scorta delle indicazioni fornite dalla persona offesa in sede di denuncia e dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona, che inquadravano il veicolo in uso all’indagato nei pressi del luogo dell’incendio, si acquisivano gravi indizi di colpevolezza nei confronti dello stesso, ex dipendente dell’attività commerciale.

L’esecuzione del decreto di perquisizione domiciliare emesso il 19 novembre 2025 dalla Procura della Repubblica, consentiva poi di sequestrare i capi di abbigliamento indossati dall’indagato all’atto della commissione dell’incendio.

In sede di interrogatorio preventivo svoltosi dinanzi al Gip l’indagato dichiarava di “aver agito per rabbia e frustrazione dopo il licenziamento”.

La persona sottoposta ad indagini deve considerarsi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.