Calcio, il Sassuolo a Pisa il 31 gennaio e al Mapei contro l’Inter l’8 febbraio

La Lega Serie A ha definito il programma degli anticipi e dei posticipi della 23ma e della 24ma giornata del Campionato di Serie A Enilive. I neroverdi giocheranno a Pisa sabato 31 gennaio alle 15 e affronteranno la settimana successiva – domenica 8 febbraio, ore 18 – l’Inter al Mapei Stadium.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810