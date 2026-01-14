mercoledì, 14 Gennaio 2026
Calcio, il Sassuolo a Pisa il 31 gennaio e al Mapei contro l’Inter l’8 febbraio

SassuoloSassuolo Calcio
immagine: Sassuolocalcio.it

La Lega Serie A ha definito il programma degli anticipi e dei posticipi della 23ma e della 24ma giornata del Campionato di Serie A Enilive. I neroverdi giocheranno a Pisa sabato 31 gennaio alle 15 e affronteranno la settimana successiva – domenica 8 febbraio, ore 18 – l’Inter al Mapei Stadium.

















Redazione 1

