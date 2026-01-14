Al via sabato i lavori di adeguamento della SP255 di San Matteo della Decima – Nonantolana

E’ confermato che sabato 17 gennaio inizieranno i lavori di adeguamento della strada provinciale 255 “di San Matteo della Decima – Nonantolana”, nella zona del ponte sul fiume Panaro a Bagazzano tra Nonantola e Modena, che comporteranno il restringimento della carreggiata stradale ed il limite massimo di 30 chilometri orari in corrispondenza del viadotto sul fiume Panaro e la chiusura a tutto il transito veicolare e pedonale del ramo di collegamento tra la strada provinciale 255 ed il ponte del Navicello “vecchio”, fino all’intersezione con Via Maestra di Bagazzano.

I tecnici della Provincia di Modena fanno sapere che «i veicoli provenienti da Via Maestra di Bagazzano potranno ancora arrivare fino al ponte vecchio sul Panaro, ma in corrispondenza dell’intersezione potranno solo svoltare a sinistra ed immettersi sulla bretella di collegamento con la SP2-SP255 in direzione Modena».

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta AEC Costruzioni srl, sono necessari per la realizzazione della nuova rotatoria tra la strada provinciale 255 e la strada provinciale 2 “Panaria Bassa” e per la costruzione della nuova strada di accesso al centro sportivo del Modena F.C.