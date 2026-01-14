Adesivi offensivi e d’odio fuori dalla sede di Plus aps, Emily Clancy: “presidio fondamentale, tutta la nostra solidarietà”

Queste le immagini postate su Facebook dall’Associazione bolognese.

Così la vicesindaca Emily Clancy: “Oggi fuori dalla sede di Plus aps sono comparsi adesivi offensivi e d’odio.

A Plus va tutta la nostra solidarietà.

Plus è un presidio fondamentale: offre test gratuiti e anonimi per HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili, ascolto, accompagnamento e supporto alle persone sieropositive, contrastando ogni giorno stigma e discriminazione.

A chi prova a intimidire rispondiamo così: non un passo indietro.

Siamo al vostro fianco, oggi e sempre”.