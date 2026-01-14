mercoledì, 14 Gennaio 2026
A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l’immissione sulla A22 Brennero-Modena

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 17 alle 6:00 di domenica 18 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Modena nord, al km 157+600, percorrere la viabilità ordinaria: via Virgilio, SS9 fino all’uscita 11, SP413, SP13 via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano.

 

















