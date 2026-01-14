A Vignola Carabinieri, Adiconsum e Cisl, insieme per parlare di truffe agli anziani

Questa mattina, presso la sala AVIS di Vignola, si è svolto un incontro pubblico dedicato alla prevenzione delle truffe, promosso da ADICONSUM Modena-Reggio e dal sindacato CISL Emilia Centrale Modena-Reggio, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, in particolare le fasce più esposte, sui principali raggiri oggi maggiormente diffusi.

L’iniziativa, che ha registrato la partecipazione di circa cinquanta persone, tra cui molti pensionati, è stata moderata dal Segretario Generale della CISL Emilia Centrale Domenico Pacchioni e ha visto gli interventi di Alessia Macchelli per ADICONSUM Modena-Reggio e del Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo, Capitano Michele Ognissanti.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate le principali tecniche truffaldine attualmente sviluppate, con particolare riferimento alle cosiddette truffe del finto Carabiniere, del finto avvocato e del finto tecnico del gas, nonché ai rischi connessi all’utilizzo della rete e dei mezzi di comunicazione digitale, sempre più spesso sfruttati per carpire la fiducia delle vittime.

Ampio spazio è stato dedicato ai consigli pratici dell’Arma dei Carabinieri, finalizzati a fornire strumenti concreti di autodifesa: diffidare di richieste improvvise di denaro o oggetti di valore, non aprire la porta a sconosciuti senza adeguate verifiche, non fornire dati personali o bancari al telefono o online, e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 in caso di dubbi o situazioni sospette.

L’incontro si è concluso con un confronto diretto con i partecipanti, che hanno posto domande e condiviso esperienze personali, confermando l’importanza di momenti informativi come questo, basati sulla collaborazione tra associazioni dei consumatori, organizzazioni sindacali e Forze dell’Ordine, quale strumento fondamentale di prevenzione e tutela della collettività.