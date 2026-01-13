Via alle candidature per i rappresentanti del Comune di Modena in Hera

Da oggi, martedì 12 gennaio, fino alle ore 13 del 12 febbraio si possono presentare le proposte di candidatura o autocandidature per la designazione di un rappresentante del Comune di Modena in Hera Spa. In particolare, dovrà essere designato un componente da includere nella lista di maggioranza per la nomina del Consiglio di amministrazione di Hera. Secondo quanto previsto dal contratto di sindacato fra i soci pubblici modenesi della società, tale componente, se nominato dall’Assemblea dei soci, sarà designato per la carica di Vicepresidente e durerà in carica tre esercizi; è previsto un compenso che verrà deliberato dagli organi della società.

L’avviso è stato pubblicato sul sito del Comune di Modena (https://www.comune.modena.it/amministrazione/enti-fondazioni-e-societa-partecipate/avvisi-in-corso) e per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione generale del Comune di Modena (via Scudari 20, tel. 059 2032592).

Possono presentare le proposte di candidatura il sindaco e i consiglieri comunali, il rettore, i presidi delle facoltà e i direttori di Dipartimento dell’Università di Modena, gli organi direttivi locali degli Ordini e Collegi professionali, delle associazioni iscritte all’elenco comunale delle forme associative, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria. Sono inoltre consentite autocandidature con il sostegno di almeno dieci firme apposte da professori o ricercatori universitari, iscritti agli ordini o collegi professionali, singoli componenti degli organi direttivi delle associazioni iscritte all’elenco comunale delle forme associative, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria.

I candidati devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale, una comprovata esperienza tecnica o amministrativa per studi e ricerche compiuti, esperienze maturate, per funzioni svolte presso enti o aziende pubbliche o private o documentate esperienze di impegno sociale e civile, possedere i requisiti per ricoprire la carica di amministratore di enti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto della società.

La persona individuata dovrà dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di incandidabilità, oltre alle dichiarazioni previste dallo statuto della società, e dovrà aderire al documento “La Carta di Avviso pubblico. Codice etico per la buona politica”.

La proposta di candidatura o l’autocandidatura, indirizzata al sindaco del Comune di Modena, può essere inoltrata tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo Pec della Direzione generale (direttoregenerale@cert.comune.modena.it) o direttamente alla segreteria della Direzione generale, in via Scudari 20, previo appuntamento da fissare telefonando ai numeri 059 2032952, 059 2032881, il martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13, lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.