Venerdì 16 a Castel Maggiore l’ultimo saluto alla partigiana On. Ivonne Trebbi

La partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia Bruna, attiva a Castel Maggiore nei duri anni della guerra, prima di morire ha espresso la volontà di tornare a Castel Maggiore per il suo riposo: l’urna cineraria venerdì 16 gennaio alle 11.00 arriverà da Varese a Castel Maggiore dove, davanti al Sacrario dei Caduti al cimitero di Castel Maggiore, le verrà reso l’ultimo saluto. L’orazione laica sarà tenuta dall’On. Mauro Olivi, insieme agli interventi istituzionali e dell’ANPI, che sarà rappresentata dal gonfalone provinciale.

Il Sindaco Luca Vignoli ha confermato che il Comune sarà presente in veste ufficiale, con il Gonfalone di Città. Il giorno della morte di Ivonne aveva anche disposto di listare a lutto le bandiere del Municipio.

La notizia della scomparsa della partigiana Ivonne Trebbi, nome di battaglia “Bruna”, nata il 31 gennaio 1928, era arrivata il 2 gennaio scorso.

Trebbi nel 1943 si trovava a Castel Maggiore, dove lavorava come operaia. Dall’aprile 1944 partecipò al locale Gruppo di Difesa della Donna, del quale divenne poi componente del comitato direttivo, e fu parte della 4ª Brigata SAP “Venturoli Garibaldi”.

Svolse attività politica nel Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile comunista, prima a Castel Maggiore e poi a Bologna. Assieme a Cesare Mazzacurati ebbe l’incarico di dirigere il PCI della zona comprensiva di 12 comuni della pianura bolognese.

Il 5 gennaio 1945 venne arrestata nella sua casa con l’accusa di essere una staffetta partigiana. Successivamente rinchiusa nel carcere di San Giovanni in Monte, vi restò fino alla liberazione della città.

E’ stata riconosciuta partigiana con il grado di sottotenente dall’1 maggio 1944 alla Liberazione, con Croce al Merito di Guerra per il Servizio Partigiano.

E’ stata eletta nel 1951 Consigliera comunale a Bologna, e per due legislature, dal 1979 al 1987, è stata deputata per il Partito Comunista (eletta nella circoscrizione di Como-Sondrio-Varese).

E’ stata sindacalista della CGIL tessile.