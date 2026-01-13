Priolo e Campaniello in merito all’interramento della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore (Fe)

Entra nel vivo la riorganizzazione della viabilità stradale nel quartiere Roveri, nell’area interessata dal cantiere per l’interramento della ferrovia Bologna-Portomaggiore (Fe).

Sono iniziati infatti i lavori per la costruzione della bretella stradale che garantirà un collegamento tra via Scandellara, la rotonda Leona e la rotonda Piscopia in entrambi i sensi: il bypass stradale sarà pienamente attivo dal 16 febbraio, salvo eventuali ritardi dovuti al maltempo.

Intanto, dal 26 gennaio, una viabilità provvisoria tra via Scandellara e la rotonda Leona garantirà la continuazione dei lavori per costruzione del tunnel ferroviario.

“L’interramento della Bologna-Portomaggiore– dichiarano l’assessora regionale alla Mobilità e Infrastrutture, Irene Priolo, e l’assessore alla Mobilità del Comune di Bologna, Michele Campaniello- è un’opera sicuramente complessa, proprio per questo abbiamo lavorato insieme, Regione, Comune e FER, insieme ai rappresentanti di Confesercenti, Ascom, Cna e dei responsabili dei centri commerciali della zona interessata dai lavori, Conad via Larga e Centro Commerciale Via Larga, per costruire una soluzione graduale e condivisa. Le fasi intermedie previste a gennaio e l’attivazione della nuova bretella a febbraio consentiranno di proseguire i lavori provando a ridurre i disagi per cittadini, lavoratori e imprese, mantenendo sempre al centro l’ascolto del territorio”.

L’intervento si inserisce nel progetto di potenziamento della linea ferroviaria Bologna–Portomaggiore (Fe), parte del Servizio ferroviario Metropolitano di Bologna, che mira a migliorare la mobilità sostenibile e i collegamenti tra città e territorio metropolitano e il superamento di 5 passaggi a livello della città lavorando ad una complessiva ricucitura urbana.

Il tavolo tecnico si riunirà periodicamente per valutare l’efficacia della soluzione individuata e monitorare eventuali criticità dovessero presentarsi.