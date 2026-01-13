“Metaforicamente Schiros” di e Beatrice Schiros venerdì al Comunale di Bomporto

La stagione 2025/2026 del Cinema Teatro Comunale di Bomporto curata da ATER Fondazione continua venerdì prossimo 16 gennaio con lo spettacolo di prosa già sold out “Metaforicamente Schiros” con Beatrice Schiros, scritto a quattro mani dalla Schiros assieme a Gabriele Scotti.

Lo spettacolo è un rito psicomagico che sancisce il ritorno sul palcoscenico di Beatrice Schiros: attraverso un monologo sfacciato, delicato e amaro, l’attrice tesse le trame di un racconto personalissimo e, al contempo, universale. Tra risate e lacrime, ognuno può trovare un pezzo di sé perché tutti ci siamo imbarcati in relazioni improbabili, abbiamo perso qualcuno di importante, siamo caduti più e più volte per poi doverci rialzare, siamo figli e viviamo il grande mistero: i genitori, cui tanto dobbiamo, nel bene come nel male. In questo viaggio teatrale dalle forme essenziali e dalla vitalità vibrante è decisamente forte il legame empatico che si crea tra interprete e pubblico, testimone e complice ideale di un ‘atto curativo’ intimo, sincero e pertanto necessario.

INFORMAZIONI DI BIGLIETTERIA

Cinema Teatro Comunale di Bomporto – Via Giuseppe Verdi, 8/A

Orari di apertura: martedì 15-19; giovedì 10-13; venerdì 19-21; nei giorni di spettacolo dalle 19 alle 21

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche all’indirizzo teatrocomunalebomporto@ater.emr.it al numero 059 800776 e con messaggio WhatsApp al numero 333 242474