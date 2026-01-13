martedì, 13 Gennaio 2026
Il sindaco sul piano esuberi di Inalca: “Subito ammortizzatori per altri sei mesi, poi rivedere il piano”

LavoroReggio Emilia
Così il Sindaco di Reggio Emilia Marco Massari:

“Esprimiamo forte preoccupazione per il piano di esuberi presentato nei giorni scorsi da Inalca ai rappresentanti sindacali dell’azienda andata distrutta nell’incendio del febbraio scorso: sono in gioco la quasi totalità della forza lavoro di quell’impianto, oltre 160 lavoratori e lavoratrici.

E’ un piano che contraddice apertamente le posizioni espresse fino ad ora dal management aziendale, che mai fino ad ora, a quasi un anno dall’incendio, aveva messo in discussione i posti di lavoro.

Restiamo in attesa del tavolo di crisi convocato nei prossimi giorni dalla Regione Emilia Romagna, a cui parteciperemo anche come amministrazione comunale: sosterremo con forza tutte le misure volte ad attenuare questa proposta, con l’obiettivo di garantire un futuro occupazionale per tutti i lavoratori coinvolti.

Si tratta quindi di avviare un percorso lungo e complesso di dialogo e confronto tra le parti, le istituzioni e le associazioni imprenditoriali; perché questo possa avvenire è fondamentale che vi sia un prolungamento degli ammortizzatori sociali da parte del governo, con l’estensione per altri sei mesi della cassa integrazione.

Auspichiamo dunque che l’azienda riveda la proposta presentata, in un confronto aperto e costruttivo con le sigle sindacali e con tutti i lavoratori, ai quali non faremo mancare il nostro appoggio in tutte le occasioni in cui sarà necessario”.

 

 

















