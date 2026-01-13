martedì, 13 Gennaio 2026
Il 19 gennaio il tour “Doppia traccia” della PFM fa tappa all’EuropAuditorium di Bologna

BolognaMusica
Continua il successo del tour DOPPIA TRACCIA della PFM, che farà tappa il 19 gennaio 2026 a Bologna, al Teatro EuropAuditorium.

PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Ogni concerto è unico, grazie alla profonda intesa tra i musicisti sul palco che sono in grado di proporre in ogni serata alcune piccole variazioni che rendono il suono sempre attuale.

Il nuovo tour Doppia traccia coniuga due grandi mondi che da anni affascinano i fan della prog band italiana più famosa al mondo. Il concerto è diviso in due parti, la prima con i grandi successi del gruppo, come Impressioni di settembre, È festa, Dove… quando… parte I, La carrozza di Hans e Mondi paralleli, e la seconda dedicata a Faber,  PFM canta De André con brani come Il pescatore e Volta la carta.

Il tour è prodotto da D&D Concerti e distribuito in collaborazione con Ventidieci. Sul palco Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), con Lucio Fabbri (violino, cori), Alessandro Scaglione (tastiere, cori), Giacomo Castellano (chitarra), Eugenio Mori (seconda batteria). Special guest: Flavio Premoli (pianoforte, moog, voce) e Luca Zabbini (tastiere, chitarra, voce).

