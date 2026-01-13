Grazie al Concerto di Natale Lapam Confartigianato raccolti oltre 5.000 euro devoluti a Sa.Re.

La generosità dei cittadini reggiani che hanno partecipato alla ventunesima edizione Concerto di Natale promosso da Lapam Confartigianato ha vinto ancora. Grazie alle loro donazioni, dopo la serata di musica andata in scena al Teatro Valli di Reggio Emilia, Lapam Confartigianato ha raccolto oltre 5.000 euro, precisamente 5431,40 euro, stabilendo un record in termini di ricavato, da donare interamente a Sa.Re.

«Dopo così tanti anni che proponiamo il concerto, vedere che per ogni edizione riusciamo a raccogliere cifre significative è sempre motivo di orgoglio – afferma Daniele Mazzini, presidente Lapam Confartigianato –. Non avevamo dubbi sul fatto che i cittadini avrebbero capito l’importanza di sostenere questa causa che va a beneficio di tutta la comunità. Voglio ringraziare personalmente tutti coloro che hanno deciso di contribuire e di incarnare appieno lo spirito del Natale».

«Come responsabile della sede di Reggio Emilia – dichiara Jacopo Faroni, responsabile della sede Lapam Confartigianato di Reggio Emilia –, non possiamo non ringraziare le imprese che sono state nostre partner e hanno sostenuto l’appuntamento del 2025, dimostrando grande senso di appartenenza e voglia di essere accanto all’associazione per fare del bene».

«Ringrazio Lapam Confartigianato per averci scelto come ente a cui donare l’intero ricavato di un appuntamento così importante per l’associazione e per tutta la comunità di Reggio Emilia – conclude Roberto Abati, vicepresidente di Sa.Re. –. Un ringraziamento speciale va poi ai cittadini e a tutti coloro che hanno deciso di devolvere una somma per la nostra associazione. Il nostro obiettivo è raccogliere fondi per acquistare nuove strumentazioni, svolgere corsi di formazione e finanziamento di personale medico per consentire ai diversi reparti ospedalieri di offrire soluzioni tempestive ed efficienti ai pazienti. Vogliamo aiutare quelli che sono in una situazione più di difficoltà per assistere sempre meglio i pazienti».

La sera del Concerto di Natale è stato possibile contribuire alla causa con una donazione diretta oppure partecipando anche alla lotteria promossa dalla stessa associazione: con una donazione si potevano acquistare dei biglietti per provare a vincere numerosi e ricchissimi premi, tra cui un’automobile Citroën C3. L’estrazione dei biglietti vincenti avverrà martedì 17 febbraio.