Gargano: «Grazie a Carabinieri, Procura, Polizia Locale e cittadini per l’arresto del presunto molestatore»

«L’arresto, dopo due settimane di intense indagini, del presunto responsabile della violenza sessuale avvenuta nell’area del centro storico della nostra città è una notizia che porta giustizia alla vittima – a cui va la nostra totale vicinanza – e rassicura tutta la cittadinanza.

Un grazie a nome della Città ai Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia e alla Procura per l’operazione condotta con rapidità ed efficacia, oltre che agli agenti della nostra Polizia Locale e a tutti i cittadini che si sono messi a disposizione. Questa è la dimostrazione di una sinergia vincente tra l’Arma dei Carabinieri, la Procura, i cittadini e la Polizia Locale, che lavorano fianco a fianco per la tutela della legalità. Il messaggio è chiaro: a Castelfranco Emilia facciamo il possibile per mitigare i reati e trovarne gli autori, mettendo in campo tecnologia, competenza e abnegazione ogni giorno, anche grazie ai tanti cittadini. Un abbraccio forte alla vittima, ai famigliari e agli amici». Così il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano.