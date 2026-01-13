“È nata una mamma”: a Novellara uno spazio protetto per accompagnare la maternità

Diventare mamma è una trasformazione profonda che porta con sé emozioni, dubbi e nuove consapevolezze. Per sostenere le donne in questo passaggio delicato e straordinario, il Centro per le Famiglie dell’Unione Bassa Reggiana lancia il nuovo calendario 2026 della rassegna “È nata una mamma”, uno spazio di incontro dedicato alle donne in attesa e alle neo-mamme con i loro bambini.

L’iniziativa si propone come un luogo di accoglienza e ascolto dove poter costruire nuove amicizie, raccontarsi e confrontarsi in un clima sereno e non giudicante.

UN TEAM DI PROFESSIONISTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE

Gli incontri non sono solo un’occasione di socializzazione, ma anche un punto di riferimento qualificato per la salute e il benessere. Durante gli appuntamenti saranno infatti presenti: una psicologa del Centro per le Famiglie, un’ostetrica dell’Azienda USL e varie figure professionali esperte nel supporto alla genitorialità.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Gli appuntamenti si terranno di venerdì mattina, a partire dalle ore 9.30, presso la sede del Centro per le Famiglie in via Mascagni 13, a Novellara.

Il programma per la prima metà dell’anno prevede le seguenti date:

Gennaio: 16 e 30.

16 e 30. Febbraio: 13 e 27.

13 e 27. Marzo: 13 e 27.

13 e 27. Aprile: 10 e 24.

10 e 24. Maggio: 8 e 22.

8 e 22. Giugno: 5 e 19.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione a tutti gli incontri è, come sempre, del tutto gratuita. Per garantire un’accoglienza ottimale, è consigliata l’iscrizione.

INFO: cell. 335 1415137; centrofamiglie@asbr.it, www.asbr.it