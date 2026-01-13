Due feriti in uno scontro tra autovetture stamane a Soliera

Questa mattina intorno alle 7:00, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute d’urgenza a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la SS413 Romana, nel territorio comunale di Soliera.

L’incidente ha visto coinvolte due autovetture. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, uno dei due veicoli è terminato fuori dalla sede stradale, finendo la propria corsa nel fosso adiacente alla carreggiata.

Il personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi, giunto tempestivamente sul posto, ha operato con attrezzature idrauliche specifiche per la messa in sicurezza dei veicoli e per l’estrazione di due persone rimaste incastrate all’interno degli abitacoli deformati dall’impatto.

Una volta liberate, le persone ferite sono state affidate alle cure dei sanitari del 118, presenti sul luogo per il successivo trasporto presso la struttura ospedaliera più vicina.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale per i rilievi di legge e la gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.

L’intervento si è concluso con la completa messa in sicurezza dell’area.