Domenica presso Villa Gandini a Formigine inaugura l’ex Casa del Custode

Villa Gandini a Formigine arricchisce gli spazi e i servizi con un nuovo spazio dedicato ai giovani, affermandosi come polo culturale pronto ad offrire sempre nuove attività ed esperienze per bambini e ragazzi.

Domenica 18 gennaio, alle 15.30 inaugura l’ultimo edificio, a seguito di restauro, del complesso architettonico settecentesco.

Il progetto di restauro e risanamento conservativo, a cura dell’architetto Marco Lugli, è stato concertato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

La suddivisione degli spazi interni di quella che in origine era l’abitazione del fattore, divenuta poi “casa del custode”, è stata mantenuta sostanzialmente come in origine, con una sala principale a piano terra ed aule polifunzionali ai piani superiori; eliminando però le barriere architettoniche per l’accesso e consentendo a tutti di salire al primo piano grazie all’inserimento dell’ascensore.

Il progetto di restauro e risanamento conservativo è finanziato con fondi PNRR per 1 milione e 200mila euro, mentre gli allestimenti, la co-progettazione e l’educativa di strada sono stati finanziati nell’ambito di un Accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna.

All’inaugurazione saranno presenti la sindaca di Formigine Elisa Parenti, l’assessora alle Politiche giovanili Giulia Bosi, Giorgia Silvestri di Aliante (cooperativa sociale che è risultata aggiudicataria della procedura ad evidenza pubblica per la progettazione delle attività) e l’Assessore regionale Davide Baruffi.

A sottolineare la specificità del Polo di Villa Gandini, dedicato a bambini e ragazzi di tutte le fasce di età, si terrà un intero pomeriggio di iniziative. Per i teenagers: giochi di ruolo e da tavolo, laboratori di fumetto, di fotografia e digitali, jam session, letture e presentazioni di libri, aperitivo e dj set a cura del bar Pulp (alle 18.30). Per i bambini, previsti laboratori musicali e di giardinaggio. Non solo: alle 15 saranno presentate le meravigliose sculture di legno che Fabio Ricchetti ha realizzato su commissione del Comune, dando nuova vita al legno di alberi che sono stati abbattuti perché ammalorati o instabili. Queste opere sono state posizionate in prossimità del Giardino dei conigli, dai quali lo scultore ha preso spunto per la realizzazione dei soggetti ritratti. Il Giardino dei conigli rimarrà aperto fino alle 17 per visite accompagnate dai volontari Oipa.

Afferma la sindaca Elisa Parenti: “Si apre un nuovo importante capitolo per il Polo che già ospita la biblioteca comunale, lo spazio di coworking, la sala prove musicali, il Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale e uno dei parchi giochi più belli e frequentati di tutta la Provincia. Il lavoro che è stato impostato per riempire di contenuti le mura sapientemente ristrutturate ha visto impegnati a lungo il Comune di Formigine in un percorso di co-progettazione realizzato al fianco dei ragazzi, nella consapevolezza che per costruire un luogo per gli adolescenti si dovesse sentire la loro voce, comprendere le loro necessità, conoscerne i desideri. Siamo certi che il progetto di Aliante saprà coinvolgere non solo interlocutori istituzionali come ad esempio l’Azienda Usl, ma anche tante associazioni del territorio, la parrocchia, i Gruppi educativi territoriali”.

Il programma completo su www.comune.formigine.mo.it.