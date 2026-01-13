martedì, 13 Gennaio 2026
4.9 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaDestinatario di un ordine di carcerazione, identificato ed arrestato a Modena





Destinatario di un ordine di carcerazione, identificato ed arrestato a Modena

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La Polizia di Stato di Modena ha arrestato un cittadino tunisino di 49 anni destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna.

L’uomo è stato fermato l’11 gennaio scorso per un controllo di Polizia dalla Squadra Volante. In esito ad accertamenti è emerso che lo stesso deve espiare una pena di anni 2, mesi 2 e giorni 15 di reclusione per una serie di reati di falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, commesso tra il 2016 e il 2017 a Modena e Carpi.

L’uomo è stato quindi associato presso la locale Casa Circondariale. Al termine del periodo detentivo la sua posizione amministrativa sul territorio nazionale sarà posta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.