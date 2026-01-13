Castelfranco Emilia: ai domiciliari un ragazzo straniero indiziato di violenza sessuale e lesioni personali

martedì, 13 Gennaio 2026
Due episodi in una settimana, l'altro nella serata del 3 gennaio scorso quando i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto in quasi flagranza un uomo di 39 anni

Ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno dato esecuzione all’ordinanza per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane di 25 anni, di origine indiana, gravemente indiziato dei delitti di violenza sessuale e lesioni personali.

La vicenda risale alla notte del 27 dicembre 2025 in cui l’indagato aveva dapprima palpeggiato volontariamente il seno di una ragazza all’interno di un locale del centro di Castelfranco Emilia, per poi aggredirla bloccandola e causandole lesioni personali, giudicate guaribili in dieci giorni.
L’aggressione veniva interrotta grazie all’intervento di alcune amiche della vittima, una delle quali colpiva più volte l’autore che, a quel punto, era costretto a dileguarsi per le vie adiacenti.

Le dichiarazioni rese dalla persona offesa e dalle persone informate sui fatti trovavano riscontro nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza del locale e delle attività presenti nella zona.

La persona sottoposta ad indagini deve considerarsi presunta innocente fino a sentenza irrevocabile di condanna.

















