All’Opificio Golinelli prosegue ‘Essere umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità’

Martedì 20 gennaio alle ore 18, all’Opificio Golinelli, è in programma il secondo appuntamento del ciclo di incontri gratuiti Esseri umani oggi: relazioni, pensiero critico e complessità, a cura di Fondazione Golinelli con Scuola delle idee Marino Golinelli.

La rassegna – che accoglie le voci di psicologi, neuroscienziati, psicoanalisti, filosofi, esperti di educazione e digitale – si propone di indagare la complessità dell’esperienza umana nell’era dell’iperconnessione, con un focus sul ruolo degli educatori e sull’adolescenza.

Protagonisti del dialogo saranno Vittorio Gallese, neuroscienziato di fama internazionale – che nel 1992 contribuì alla scoperta dei “neuroni a specchio” – e lo psicologo cognitivo Ugo Morelli.

Gli autori, moderati dai giornalisti scientifici Elisabetta Tola e Marco Boscolo, si confronteranno sul leitmotiv degli incontri, ben delineato nei due volumi scritti a quattro mani, editi da Raffaello Cortina Editore: Cosa significa essere umani? Corpo, cervello e relazione per vivere nel presente (2024) e il libro per ragazzi Umani. Come, perché, da quanto tempo e fino a quando? (2025)

Vittorio Gallese e Ugo Morelli propongono un doppio viaggio dentro la natura umana, affrontando da prospettive complementari un tema comune: la centralità del corpo, delle emozioni e delle relazioni nella costruzione di ciò che siamo.

Nel primo libro, gli autori invitano a superare l’idea dell’individuo isolato, per riscoprire l’essere umano come organismo incarnato, intersoggettivo e immerso nell’ambiente. Il testo, rivolto a un pubblico adulto, intreccia neuroscienze, filosofia e pedagogia per delineare un nuovo paradigma corporeo e relazionale, capace di leggere l’esperienza contemporanea nell’era dell’iperconnessione.

ll secondo testo si rivolge ai lettori più giovani. Attraverso domande concrete, che spaziano dall’amore alla rabbia, dalla solitudine alla paura del futuro, ragazze e ragazzi sono chiamati a una comprensione più profonda delle proprie emozioni, del proprio sé e del corpo.

In un dialogo aperto con il pubblico si rifletterà su quanto le scienze della vita, le neuroscienze e la filosofia ci aiutano a ridefinire chi siamo oggi, e come questa consapevolezza possa orientare le pratiche educative, le relazioni e la cittadinanza del futuro.

Tutti gli incontri sono gratuiti previa prenotazione online: www.fondazionegolinelli.it