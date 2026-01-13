Al via la seconda edizione del progetto che finanzia le idee dei ragazzi e delle ragazze di Bologna tra gli 11 e i 20 anni

Chi ha tra gli 11 e i 20 anni, fino al 2 marzo 2026 può partecipare alla seconda edizione del Fondo di Comunità Radicalmente Adolescenti, iniziativa finanziata e realizzata dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi in collaborazione con il Comune di Bologna, per supportare, con risorse economiche e progettuali, le proposte di ragazzi e ragazze da realizzare nei sei quartieri di Bologna, trasformandole in azioni concrete.

Il Fondo di Comunità si allinea agli obiettivi del PN Metro Plus 2021-2027, contribuendo alla promozione dei servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale, supportando idee che migliorano la qualità degli spazi pubblici, rafforzano il senso di appartenenza e stimolano la collaborazione tra giovani.

Il Fondo si inserisce all’interno di Radicalmente Adolescenti, la strategia con cui il Comune di Bologna costruisce, insieme ai giovani, nuove forme di partecipazione, valorizzando la loro energia come motore di cambiamento per la città, e si rivolge a gruppi di ragazze e ragazzi nati tra il 2006 e il 2015 composti da almeno 3 persone, con il supporto di una persona maggiorenne. Ogni gruppo può candidare una sola idea progettuale che sarà realizzata tra maggio e novembre 2026. Il Fondo prevede un budget annuale di 30.000 euro e ciascun gruppo può ottenere un contributo fino a 2.500 euro.

Si possono proporre idee di diversa natura, come concerti, spettacoli, tornei, proiezioni, esibizioni, festival, viaggi, mostre, podcast, cortometraggi, ricerche e studi per conoscere e promuovere la diffusione di conoscenza su temi di interesse, incontri con esperti/e, attività outdoor, miglioramento di spazi; acquisto di arredi e strumentazione; percorsi formativi, eventi culturali, comunicazione (anche digitale), redazioni e testate giornalistiche (anche online), laboratori creativi, percorsi formativi.

L’intento del Fondo è quello di valorizzare le idee delle nuove generazioni che, partendo dai propri bisogni e desideri, vogliono partecipare con iniziative significative a migliorare quegli spazi di incontro che la comunità giovanile sente come propri.

Gli obiettivi sono:

dare voce alle ragazze e ai ragazzi della città, promuovendo inclusività, collaborazione e innovazione;

stimolare la creatività;

promuovere il senso di appartenenza alla comunità cittadina;

supportare progetti di divulgazione scientifica e/o di citizen science;

innescare collaborazioni tra proponenti per realizzare idee di interesse comune;

favorire l’attivazione dei giovani in tutti i sei quartieri della città di Bologna, stimolando la progettazione nei luoghi dove il senso di appartenenza è più forte;

offrire un’opportunità formativa attraverso un percorso strutturato di accompagnamento.

Le idee possono avere l’indicazione specifica di un luogo del Comune di Bologna o del quartiere di riferimento, e dovranno essere candidate tramite apposito form online di partecipazione, inviato esclusivamente da una persona maggiorenne:

una persona fisica singola, nel caso di gruppi informali, che sarà mentor del gruppo;

il rappresentante legale di una realtà del territorio (scuola, ente del terzo settore, ecc.), che potrà essere mentor del gruppo o delegare un/una mentor maggiorenne a supportare il gruppo nell’intero sviluppo e gestione dell’iniziativa.

La scadenza per inviare la proposta è il 2 marzo 2026 alle ore 12. La selezione delle idee verrà comunicata a marzo 2026.

Per i gruppi selezionati seguirà una formazione “da idea a progetto”: due incontri pomeridiani in ciascun quartiere, con l’obiettivo di supportare i partecipanti nella trasformazione delle idee in progetti concreti, fornendo indicazioni e suggerimenti sulla gestione pratica delle risorse disponibili, compreso il contributo economico a disposizione, e sugli aspetti operativi necessari per realizzare l’idea. Inoltre è previsto il supporto continuativo di professionisti dello staff della Fondazione IU fino alla completa realizzazione del progetto, momenti di aggregazione e conoscenza reciproca tra gruppi, spazi, strumenti, competenze e contatti sia delle Istituzioni che dell’Amministrazione Comunale.

Per questa edizione è prevista anche una giornata di conoscenza tra gruppi, tra aprile e maggio, per favorire la partecipazione reciproca alle iniziative. L’attività consisterà in una giornata di escursione in natura alla scoperta di luoghi insoliti e particolarmente sorprendenti. Un’esperienza immersiva in natura per favorire la collaborazione, la responsabilità, la cura del progetto, la gestione delle aspettative e le capacità di scelta.

Come funziona?

Raccolta delle idee

Fino al 2 marzo, i gruppi possono candidare le proprie proposte tramite il form online compilato e inviato da un/una mentor maggiorenne. Le idee devono essere originali, inclusive, creative e realizzabili entro novembre 2026. Selezione delle proposte

Un team dedicato del Comune e della Fondazione IU esaminerà le proposte entro marzo, premiando quelle capaci di creare benefici concreti e innovare il panorama cittadino. Se due o più idee sono complementari, i gruppi potranno collaborare per creare progetti ancora più impattanti. Percorso di supporto

Nei mesi di aprile e maggio i gruppi selezionati parteciperanno a incontri di progettazione e grazie a un metodo basato su Design Thinking e gestione progettuale, trasformeranno le loro idee in piani concreti, pronti per essere sviluppati. Evento pubblico di presentazione

A maggio 2026, tutti i progetti saranno presentati alla cittadinanza durante un evento organizzato dalla Fondazione IU Rusconi Ghigi. Realizzazione sul territorio

Da maggio a novembre 2026 i progetti prenderanno vita nei quartieri di Bologna.

Per scoprire di più sul Fondo di Comunità Radicalmente Adolescenti: https://www.bolognazerodiciotto.it/progetti-018/radicalmenteadolescenti/fondo-di-comunita-folder

Per vedere una presentazione con le linee guida: https://assets.culturabologna.it/833cea1f-a9ac-4b24-8813-09967646662e-fondo-di-comunita-2026-presentazione.pdf

Per consultare tutta la documentazione utile per partecipare: https://trasparenza.fondazioneiu.it/trasparenza-in-vigore/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/