Telethon, Concerto di chiusura della Campagna Natale 2025

Con il Concerto Jazz e la Jam Sessione “Born to swing” al Centro Sociale AICS Scipione dal Ferro (Cirenaica) di Via Sante Vincenzi, 22 (Venerdì 16 gennaio, ore 21:00), si conclude la campagna Telethon Natale 2025 che ha registrato un ottimo successo anche a Bologna. dopo aver battuto tutti i record di ascolto, di partecipazione e di solidarietà con la Maratona televisiva della Fondazione Telethon sulle reti RAI che per una settimana, dal 14 al 21 dicembre, che ha presentato progetti, ricerche, esperienze e risultati concreti anche con terapie di avanguardia sulla malattie neuro muscolari e tutte le altre malattie genetiche rare.

La raccolta nazionale, al Tabellone televisivo, ha superato i 70.milioni di euro assicurando così ai nostri ricercatori, che sono ormai ben oltre 1800, le condizioni necessarie per continuare gli studi sulle Terapie Geniche, risultato di eccellenza mondiale per la Fondazione Telethon Italia e le altri progetti di ricerca portate avanti nelle Università e negli straordinari Centri Telethon del TIGET al San Raffaele di Milano e del TIGEM a Pozzuoli (Na).

Anche Bologna, grazie alla abnegazione dei volontari Telethon si sono svolte numerose importanti iniziative di promozione e di raccolta fondi che hanno consentito di mantenere alta la posizione della città di Bologna nella classifica delle realtà più generose, consentendo di partecipare con oltre 40.000,00 euro e presenze in oltre 40 punti di raccolta, tra le piazze, le edicole Sinagi, gli esercizi commerciali, i centri sociali e sportivi collegati e le presenze in diverse importanti aziende bolognesi.

Quindi chiudiamo in “grande spolvero” questa campagna con la esibizione dei valenti jazzisti del Maestro Michael Brusha, che hanno voluto donare a Telethon anche questa straordinaria performance e suoneranno gratuitamente per noi venerdì 16 sera al Centro Sociale AICS Scipione dal Ferro.