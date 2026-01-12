Taglio del nastro per la nuova palestra del Campus kid a San Lazzarto di Savena: sarà intitolata a Nerio Zanetti

Si alza il sipario sulla nuova palestra del Campus Kid: sabato 17 gennaio alle ore 12 si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione della struttura sportiva del complesso scolastico di via Kennedy. Al taglio del nastro saranno presenti la Sindaca Marilena Pillati, l’Assessora regionale alla Scuola Isabella Conti, l’Assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico V Ambito Territoriale di Bologna, Giuseppe Panzardi, i familiari e gli amici di Nerio Zanetti, insegnate e indimenticato allenatore della Zinella Volley, a cui sarà intitolata la nuova palestra che prenderà il nome di “PalaZanetti”.

La struttura, destinata allo svolgimento di diverse discipline sportive, è dotata di spogliatoi, gradinate per il pubblico, magazzini e locali tecnici. Sarà disponibile, in orario extra-scolastico, anche per le attività delle società sportive del territorio. La scelta dell’Amministrazione è stata quella di intitolare la nuova palestra a Nerio Zanetti, educatore, giocatore e poi allenatore di pallavolo la cui attività ha avuto un significativo impatto sul territorio di San Lazzaro. Zanetti, infatti, condusse la Zinella Volley alla conquista della Coppa Italia nel 1984, dello scudetto nel 1985 e della Coppa delle Coppe nel 1987.

“Nerio Zanetti è stato un riferimento per la nostra comunità non solo dal punto di vista sportivo ma soprattutto umano – dichiara la Sindaca Marilena Pillati -. È stato capace di trasmettere ai giovani la passione per lo sport, sia che fossero campioni di pallavolo che studenti di una delle classi in cui ha sempre insegnato con dedizione e passione. Ha formato intere generazioni di ragazze e ragazzi trasmettendo loro valori come il rispetto, l’impegno e il lavoro di squadra. Intitolargli la nuova palestra del Campus Kid, che sarà frequentata ogni giorno da giovani e giovanissimi, è il modo più coerente e sincero per custodirne e tramandarne la memoria”.