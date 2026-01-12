lunedì, 12 Gennaio 2026
Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 13 gennaio 2026

Coperto per tutto l’arco della giornata, con possibili deboli precipitazioni che interesseranno solo i crinali appenninici emiliani occidentali.

Temperature minime in lieve aumento, con valori attorno allo zero sulle pianure interne e fino a 3 gradi lungo le aree costiere. Massime stazionarie in Emilia tra 4 e 5 gradi, in aumento in Romagna con valori tra 8 e 11 gradi. Venti deboli sud-occidentali lungo i rilievi, con rinforzi lungo le aree di crinale appenninico. Deboli variabili sulle pianure. Mare poco  mosso.

(Arpae)

















