Modena: operatore ecologico finisce sotto il camion durante un turno di lavoro

Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 02:00, la squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Modena è intervenuta in strada Morane per il soccorso di un operatore ecologico coinvolto in un grave incidente durante il turno di lavoro.

L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato sotto il camion adibito alla raccolta dei rifiuti.

I Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente sul posto, hanno operato con estrema precisione utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche per sollevare le parti meccaniche del mezzo e creare lo spazio necessario per estrarre l’operaio. Una volta liberato, l’operatore è stato immediatamente affidato al personale sanitario del 118, presente sul luogo con ambulanza.

Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri che hanno collaborato con la squadra dei Vigili del fuoco.

L’intervento si è concluso con la messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata.