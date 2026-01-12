lunedì, 12 Gennaio 2026
Incendio nella notte a Baiso: a fuoco una casetta in legno adiacente ad un’abitazione

Un incendio è divampato intorno alle 2:30, nel cuore della scorsa notte, in via Molino Vetrina, nel comune di Baiso. Il rogo ha interessato una struttura esterna in legno adibita a ricovero attrezzi, situata nelle pertinenze di una seconda casa. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul posto i Carabinieri della Stazione di Carpineti, unitamente alle squadre dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Monti. I militari dell’Arma sono intervenuti per isolare l’area e constatare la gravità della situazione, mentre i Vigili del Fuoco procedevano alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Secondo i primi accertamenti, le fiamme avrebbero avuto origine accidentale: la causa sarebbe da ricondurre ad alcune braci di una stufa a legna, ancora accese e riposte imprudentemente all’interno di un secchio, che hanno innescato il rogo della casetta in legno. Fortunatamente, l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato che le fiamme si propagassero all’abitazione principale, che non è stata interessata dall’incendio. Non si registrano feriti o persone intossicate.

















